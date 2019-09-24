Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой

Фото: предоставлено Натальей Тереховой

24 сентября в сквере Громова в Одессе простились с 17-летним Марком Редькиным. Он был пассажиром маршрутки, которую протаранил грузовик.

В последний путь провести парня пришли сотни людей - друзья и близкие.

"Парень был активным волонтером благотворительного фонда "Добрый самарянин". В день гибели он ехал бесплатно обучать подростков игре на гитаре. Парень из многодетной семьи. Посещал Одесскую народную церковь". Этот простой парень так много хорошего успел сделать, участвуя в мероприятиях фонда. Большая потеря", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Наталья Терехова из БФ "Добрый самарянин".

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Парень также помогал пенсионерам и детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Участвовал в театрализованной ходе на Дерибасовской "Последний путь Христа".

Похоронили Марка на кладбище "Молодежное" в Великодолинском. У него остались родители и 4 братьев.

Авария произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. Автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли.