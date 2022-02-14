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понедельник, 14 февраля 2022 10:25

Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
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Студенты киевских вузов бастуют возле Офиса президента. Требуют уволить с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Среди пикетчиков немало студентов Национального университета "Киево-Могилянская академия", Национального авиационного университета, Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Шкарлет должен уйти, потому что он некомпетентен, превышает полномочия и является плагиатором, говорят митингующие, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Студенты под Офисом президента требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета
Фото: Лилия МЫЦКО
Студенты под Офисом президента требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета
Студенты под Офисом президента требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета
Студенты под Офисом президента требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета
Студенты под Офисом президента требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета

"Он бывший "регионал", желающий развалить образование и уничтожить ВНО. Мы выходим против этого. Хотим, чтобы у нас развивалась наука, как в демократических странах. Преподаватели относятся к нам с пониманием. Знают, что это наше право", - рассказал студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" 19-летний Владимир Чередниченко.

Многие студенты держат плакаты с надписями: "Да смывайся уже отсюда!", "Министры временные. Могилянка - вечна".

"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен. Мы выходим под Офис президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти! Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе. Превышение полномочий министерством в ситуации с выборами в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" - только последняя капля возмущения. Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с дня его назначения на должность", - говорится в Facebook, где анонсировалась акция.

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Предыдущий протест против Шкарлета прошел 4 февраля под Кабинетом министров. Тогда митинговали студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия". Они были недовольны решением МОН не признавать выборы президента академии, которые прошли 27 января. В министерстве заявили, что голосование прошло с нарушениями. Издали приказ о повторном конкурсе.

3 февраля премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что МОН отменит свой указ о новых выборах в Могилянке.

На выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" победил бывший министр образования Сергей Квит. Исполняющая обязанности президента Александра Гуменная заняла второе место.

Автор: Лилия МЫЦКО
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