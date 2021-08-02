Стриптиз на дорожном знаке: женщина устроила пикантное шоу для нацгвардейцев

В центре Киева женщина в бикини станцевала стриптиз для полиции. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на ул. Марии Заньковецкой полуобнаженная женщина устроила "шоу на пилоне" для правоохранителей.

Соответствующее видео распространило "Киевское чтиво" в Telegram.

"Что только не увидишь на улицах столицы. Нацгвардейци оценили", - говорится в описании видео.

Пикантный инцидент произошел возле гостиницы "Украина". Видео записали очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле.

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На кадрах видно, как девушка в бикини ловко забралась на дорожный знак, покрутилась на нем, после чего спустилась и начала одеваться.

Рядом стояли три сотрудника Нацгвардии и просто наблюдали за происходящим.

Почему они подошли к женщине, не известно. Вероятно, чтобы сделать замечание по какому-то поводу.

В центре Киева на балконе одного из домов женщины устроили полуобнаженную фотосессию. Некоторые в шутку говорили, что героини съемки хотят прославиться, как обнаженные украинки на балконе небоскреба в Дубае.