Страна не спала: фанаты поставили на уши Киев после матча Украина-Швеция

В столице киевляне и гости города громко радовались победе украинской сборной в историческом матче против Швеции. Его транслировали на больших экранах в различных локациях Киева.

Эмоциональные видео распространил Perepichka News в Тelegram.

Фото: hromadske

"Страна сегодня не спит", - говорится в описании.

На кадрах видно, что в фан-зонах болельщики кричали, прыгали и обнимались от радости.

Футбольных болельщиков поддержали и водители. После победной игры машины, ехавшие по центру столицы, почти непрерывно сигналили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Радость, объятия, "Героям слава!": как украинские политики переживали за футбольную сборную

В четвертьфинале Евро-2020/21 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других четвертьфиналах между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания -Чехия, Швейцария - Испания.