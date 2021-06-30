Радость, объятия, "Героям слава!": как украинские политики переживали за футбольную сборную

Вчера национальная сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2:1. Впервые украинские футболисты вышли в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Среди миллионов болельщиков за игрой следили политики.

Gazeta.ua предлагает подборку фото.

Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи!

Украина, которая побеждает!!!

И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!", - написал в Instagram президент Владимир Зеленский и опубликовал фотографию с матча.

"Украинская сборная - лучшая! Ребята, вы - молодцы! Слава Украине!", - написал Порошенко.

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Болели вместе депутаты от "Голоса" Галина Васильченко, Роман Лозинский и Наталья Пипа. "Эмоции не передать. Все будет Украина", - делится впечатлениями от матча депутат.

Пиво и шампанское опубликовал их коллега по фракции Ярослав Железняк.

Следила за игрой в торгово-развлекательном центре "Гулливер" депутат от "Слуги народа" Марина Бардина: "Супер достойная игра! Команда бойцов".

"ААААААААААААААААААА Слава Украине!", - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал фото украинский формы с надписью "Героям Слава!".

Депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер сделала сине-желтый маникюр. Ее коллеги по фракции Игорь Василив и Евгений Петруняк смотрели футбол в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

"Сборная Украины в 1/4 финала. Спасибо ребята, вы невероятны. Слава Украине!!!", - написал депутат.

В четвертьфинале Евро-2020/21 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00.