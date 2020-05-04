Столичные власти заплатят за кремацию умерших от Covid-19

Киевские власти будут возмещать затраты на кремацию умерших от коронавируса. Но предворительно должны получить соответствующее обращение родственников.
"Мы понимаем, что во многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от Covid-19", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он также прояснил ситуацию частных предприятий, оказывающих ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.
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"Никаких преференций для ни одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни Covid-19. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования".
На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из них 27 человек умерли. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин и 8 мужчин.
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