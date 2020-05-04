Киев дезинфицируют с воздуха

В Киеве для дезинфекции испольщзуют дроны. Фото: скриншот с видео

В Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции городских объектов.

Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, беспилотные технологии уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпасстрансе".

"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - уточнил Кличко.

Дроны для дезинфекции бесплатно предоставила украинская компания DroneUA.

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Также глава Киева рассказал, что мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме проводят коммунальные предприятия.

"Ежедневно 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта... Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы", - сказал он.

По информации Виталия Кличко, в Киеве 3 мая обнаружили коронавирус у 24 человек, один пациент умер.