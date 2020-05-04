Кличко озвучил последние данные о коронавирусе в Киеве

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 24 человека. Фото: Facebook Виталий Кличко

В 24 людей в Киеве за минувшие сутки, 3 мая, обнаружили коронавирус.

Один человек умер, об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 24 человека.

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"Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания, из них 27 человек умерли. За минувшие сутки болезнь подтвердили в 15 женщин и 8 мужчин", - отметил Кличко.

В воскресенье, 3 мая, в Житомирской области увеличилось количество инфицированных коронавирусом. По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных Covid-19 вырослj на 7 человек.