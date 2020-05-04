На Житомирщине увеличилось количество инфицированных Covid-19

Коронавирус обнаружили у заместителя председателя Житомирской ОГА. Фото: Соцсети

В воскресенье, 3 мая, в Житомирской области увеличилось количество инфицированных коронавирусом.

"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных Covid-19 вырослj на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", - рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

С начала вспышки в Житомирской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 430 человек, 10 из них умерли от осложнений. Больше всего зараженных в Житомире (151 больной), Коростене (89 больных) и Бердичеве (80 больных). Среди инфицированных - 74 медработники.

Ранее сообщалось, что 23 пациента уже выздоровели от Covid-19.

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Напомним, что в субботу Covid-19 обнаружили у заместителя председателя Житомирской ОГА. Чиновник находится на самоизоляции.