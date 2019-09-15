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воскресенье, 15 сентября 2019 13:02

Столичные школьники и студенты получат льготные Е-билеты

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Столичные школьники и студенты получат льготные Е-билеты
Школьники смогут ездить бесплатно. Фото: Эспрессо TV

В Киеве для учеников до конца года создадут единый электронный ученический билет. Для студентов - студенческую транспортную карточку.

Билет будет действовать на протяжении всего обучения в школе на все виды транспорта. Школьники получат его бесплатно, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"В случае потери билета его можно будет приобрести за символическую плату, около 100 грн, заказав через личный кабинет киевлянина, он будет льготный, без ограничения поездок", - говорится в сообщении.

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Студенты смогут покупать на транспортную карточку транспортные продукты с 50% скидкой.

В Киеве возобновили речной трамвай. Подол и Оболонь теперь связаны по воде. Шесть лет до этого киевляне передвигались по городу только наземным транспортом.

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Дата
15
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