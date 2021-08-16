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понедельник, 16 августа 2021 14:25

Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
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В Киеве в управлении образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации проходят обыски из-за растраты 500 тыс. грн на закупки школьной мебели.

16 августа следственные действия проводят также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета, сообщает Киевская городская прокуратура.

"Должностные лица управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием по поставке школьной мебели - 1470 единиц на общую сумму 940 800 гривен", - говорится в сообщении.

Мебель не отвечает техническим требованиям проведенных публичных закупок. Стоимость завышена более чем в два раза.

Сумма ущерба нанесенного местному бюджету составляет более 450 тыс. грн
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Обыски продолжаются и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления
Мебель не отвечает техническим требованиям проведенных публичных закупок

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В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенных Европейским банком реконструкции и развития на утепление школ и детсадов города. Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая в 2019-2020 годах проводила работы по программе повышения показателей энергоэффективности.

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