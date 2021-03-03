Столичное метро будет работать с ограничениями

Важные изменения в работе киевского метро. Фото: КГГА

3 марта возможны изменения в работе 3 станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Колос".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"После окончания игры для безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение, не закрытие, на вход к станциям метро Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между "Динамо" и "Колос" начнется в 17:00.

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С 1 января по 25 февраля 2021 года поступило 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020-м их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.