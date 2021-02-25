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четверг, 25 февраля 2021 17:26

На каких станциях метро чаще всего пугали пассажиров минированием

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На каких станциях метро чаще всего пугали пассажиров минированием
Чаще всего заявляют о минировании Майдана Независимости, Крещатика, Площади Льва Толстого. Фото: biz.liga.net

С 1 января по 25 февраля 2021 года поступило 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020 году их было 31.

Об этом сообщил Киевский метрополитен, пишет "Радио Свобода".

"Чаще всего поступают сообщения о минировании станций Майдан Независимости, Крещатик, Площадь Льва Толстого и пересадочных узлов", - говорится в сообщении.

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После получения сообщения о минировании станции пассажиров эвакуируют, а станцию ​​закрывают на вход и выход. Дальнейшие работы проводят взрывотехнические службы Нацполиции в Киеве.

Какие убытки несет подземка из-за "минирования", посчитать коммунальщики не могут. Объясняют: на законодательном уровне не существует утвержденной методики вычисления упущенной выгоды.

Последнее сообщение о минировании столичного метро поступило 18 февраля. Станции метро Дворец Спорта и Площадь Независимости, а также пересадочных узлы закрыли на вход и выход.

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Дата
25
февраля

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