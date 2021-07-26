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понедельник, 26 июля 2021 11:50

Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева взлетит: когда и на сколько

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Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева взлетит: когда и на сколько
В ближайшее время стоимость проезда на пригородных маршрутках Киева может измениться. Фото: УНИАН

С сентября текущего года тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева обещают поднять на 10-16%. Подорожание на каждом маршруте будет индивидуальным.

Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

"Подорожание проезда в ближайшее время коснется всей правобережной части Киевской области. За время карантина наши предприятия сильно пострадали, ведь работали вполсилы, а поддержки от государства не получили. Мы не просили компенсации, но ждали, что нам предоставят гарантии перед банками. Сейчас нас обложили штрафными санкциями. Ведь многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, перевозку в салоне более 50 процентов пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене", - рассказал Павленко в комментарии "Вести".

Причиной изменения тарифов Павленко также назвал действия водителей. Мол, все подорожание из-за них.

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"Основные убытки у нас не потому, что мало зарабатываем, а потому, что водители присваивают солидные суммы. Билеты не спасут, как и кондукторы. Только бесконтактная форма оплаты. Все перевозчики понимают механизм, но терпят, потому что водителей не хватает", - пояснил Павленко.

Водители же обвиняют руководство в подорожании проезда. По их словам, тариф в 17 грн на маршруте Ирпень - Киев было бы достаточно.

"Нашим начальникам все мало, вот они и повышают стоимость проезда. Карантин, повышение цены на детали или топливо - это ложь. Зарплата водителей не повышается, ремонтируем маршрутки за свой счет. А при этом с повышением стоимости нам подняли план по перевозкам и сборам. Мы сами не рады. Они же еще и по городу хотели поднять проезд с семи до 10 гривен. Утром в субботу мы возили по 10 гривен, в обед снизили, потому что местная маршрутка не подняла стоимость", - рассказал водитель маршрутного такси Ирпень - Киев - Ирпень Александр.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн и 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики.

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