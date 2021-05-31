Еще в одном городе подорожал проезд

В Виннице проезд в маршрутке будет стоить 10 грн.
Рост цены объяснили подорожанием составляющих тарифа и падением пассажиропотока на 62% во время карантина, сообщает исполком Винницкого горсовета.
Чиновники напомнили, что перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 12 грн.
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"Мы ставим требования перед перевозчиками обеспечить надлежащее качество перевозок и прозрачные правила на этом рынке. Для этого мы обязываем перевозчиков установить валидаторы и работать на безналичной системе оплаты проезда. Аналогичной, которая действует в муниципальном транспорте", - заявил руководитель департамента экономики и инвестиций винницкого горсовета Максим Мартьянов.
3 апреля в 16 киевских маршрутных такси повысили стоимость проезда. Теперь у них за проезд придется платить по 10 грн, сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
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