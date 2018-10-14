Стало известно, где снимают шестую часть Терминатора

Арнольд Шварценеггер рассказал, где проходят съемки новой части фильма о роботов. Фото: Ирина Рубан

Арнольд Шварценеггер рассказал, где проходят съемки новой части фильма о роботах.

Сказал это на Olerom Forum One, который проходил в Киеве 13 октября.

Gazeta.ua присутствовала во время выступления железного Арни. Он приехал в Киев впервые.

"Рад быть здесь впервые. Мои хорошие друзья Владимир и Виталий Кличко часто приглашали в Киев. Говорили, что понравится. Наконец-то я приехал. Обедал с Виталием. Встретился еще с премьер-министром Гройсманом", - сказал актер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни

По его словам, с премьер-министром говорили о проблемах и трудностях Украины. Говорит, что они есть во всех странах. Кроме того, экс-губернатор штата Калифорния поделился деталями своей актерской деятельностью.

В Киеве остался на ночь, чтобы посмотреть город утром и вернуться в Будапешт на съемки фильма.

"Я здесь по соседству у вас снимаюсь в фильме. В венгерском Будапеште. Работаем над шестой частью "Терминатора". Сюжет не расскажу, но история интересная на многих уровнях, наполненная действияи. В ноябре следующего года фильм выйдет в прокат по всему миру", - добавил Шварценеггер.

Актер признался, что после съемок засыпает каждый день очень усталым. Но работа над фильмом ему нравится, потому что с ним работают "замечательные режиссер и актеры".

Продолжение фильма про роботов - фантастический боевик. Его снимает для Paramount Pictures и Skydance Media режиссер Тим Миллер по сценарию Билли Рэя. Это шестой фильм франшизы "Терминатор" и сиквел картин "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день". Он никак не связан с другими фильмами франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор". В фильме задействовано созвездие выдающихся актеров: Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Диего Бонета, Наталья Рейес, Маккензи Дэвис.

Американский киноактер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в Киеве встретился с мэром столицы Виталием Кличко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.