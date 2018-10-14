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воскресенье, 14 октября 2018 12:20

Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
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Арнольд Шварценеггер выступил на Olerom Forum One в Киеве
Фото: Ирина Рубан
Арнольд Шварценеггер выступил на Olerom Forum One в Киеве. Фото: ТСН
Зал Дворца спорта во время выступления Арнольда Шварценеггера на Olerom Forum One
Арнольд Шварценеггер выступил на Olerom Forum One в Киеве. Фото: ТСН
Арнольд Шварценеггер выступил на Olerom Forum One в Киеве. Фото: ТСН

Американский актер Арнольд Шварценеггер стал хедлайнером Olerom Forum One - масштабного бизнес-события Украины. Поделился с укранскими бизнесменами собственными принципами с помощью которых стал успешным. В Киев приехал впервые.

  В аэропорту железного Арни встретила основательница Olerom Forum One - Ольга Редзюк. Фото: Факты
В аэропорту железного Арни встретила основательница Olerom Forum One - Ольга Редзюк. Фото: Факты

Gazeta.ua посетила Olerom Forum One 2018 и вживую услышала выступление железного Арни.

"У меня всегда была сила движения вперед. Обычные вещи меня не удовлетворяли. Когда был ребенком мечтал стать чемпионом по бодибилдингу. Видел перед собой эту мечту очень ясно. Тяжелая работа с тренировками по 5 чсов ежедневно. Был абсолютно уверен, что стану лучшим в мире. Получилось", - говорит актер.

Автор: Ирина Рубан
  Арнольд Шварценеггер выступил на Olerom Forum One в Киеве
Арнольд Шварценеггер выступил на Olerom Forum One в Киеве

Шварценеггер имеет три принципа, Которые помогли ему стать известным, богатым и успешным.

Автор: Ирина Рубан
  Зал Дворца спорта во время выступления Арнольда Шварценеггера на Olerom Forum One
Зал Дворца спорта во время выступления Арнольда Шварценеггера на Olerom Forum One

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Первое правило - визуализация.

"Нужно четко себе представить, кем хочешь стать. Как и бодибилдера, так и актера, я себя представлял в ведущих ролях. И так же четко видел себя, как губернатора штата Калифорния. Ты можешь иметь лучший корабль в мире, но если капитан не знает куда идти, то он будет только дрейфовать", - говорит актер.

Автор: Ирина Рубан
  Зал Дворца спорта во время выступления Арнольда Шварценеггера на Olerom Forum One
Зал Дворца спорта во время выступления Арнольда Шварценеггера на Olerom Forum One

Второе правило - не слушать тех, кто говорит, что ничего не получится.

"Каждый раз были люди, которые мне говорили так. Когда я захотел стать лучшим актером, приходил в различные студии. Мне говорили, что никогда ничего не получится. Потому что слишком тяжелый, имею акцент, сложное имя. Я все опроверг", - говорит Арнольд Шварценеггер .

Третье правило - работа по полной.

"Нет коротких путей. Есть только один путь - это работать. В сутках 24 часа, мы спим 7. Некоторые говорят, что ему нужно больше для сна. Спите быстрее", - говорит Шварценеггер.

Американский киноактером, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в Киеве встретился с мэром столицы Виталия Кличко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Автор: Ирина Рубан
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