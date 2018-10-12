Шварценеггер едет в Киев: сколько стоит прикоснуться к звезде

Арнольд Шварценеггер в субботу, 13 октября, приедет в Киев, чтоб взять участие в бизнес-форуме. Фото: aif.ru

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в субботу, 13 октября, приедет в Киев.

Поклонники "Терминатора" смогут пожать ему руку, сделать фото с ним, и перекинуться парой слов. Но такое удовольствие обойдется почти в 100 тыс. грн, пишет rbc.ua.

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Шварценеггер выступит на сцене Дворца спорта во время бизнес-форума "Человек и технологии". Стоимость билетов - от 2464 грн. Причем пообщаться со звездой лично смогут только владельцы билета категории "Платинум" за 95 648 тыс. Гости из этого сектора смогут даже поужинать с 71-летним Шварценеггером за одним столом.

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер провел свою ежегодную покерную вечеринку для благотворительной поддержки детей. Ему подарили картину в украинском стиле, где актер позирует в вышиванке возле дома и поля с подсолнухами.