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суббота, 13 октября 2018 18:22

Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
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Фото: @Vitaliy.Klychko

Американский киноактер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в Киеве встретился с мэром столицы Виталием Кличко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Времени, к сожалению, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать на дольше.

Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинцам. К разговору об Украине, о Киеве присоединился премьер Владимир Гройсман", - написал мэр Киева.

Актер прибыл в Украину для участия в бизнес-форуме Olerom Forum One.

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В январе 2014-го Арнольд Шварценеггер поддержал Революцию достоинства в Украине. "Я хочу обратиться к украинцам. Знайте, что я желаю вам удачи в вашей мирной борьбе за демократию и свободу", - заявлял он тогда.

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