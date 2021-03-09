Спасатели приехали к женщине срезать ошейник с шеи

В понедельник, 8 марта, столичные спасатели с помощью специнструмента сняли с шеи девушки металлический ошейник.

Об этом в Facebook сообщила Киевская служба спасения.

Автор: КАРС "Киевская служба спасения" Прохождение квеста для участницы обернулась неприятностью

Отмечается, что инцидент произошел в квест-комнате. Участницу квеста приковали в ошейник, замок от которого сломался.

"Невеселый квест", - отметили спасатели.

Они напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций к ним можно обращаться круглосуточно по телефону 0(44) 430 37 13.

Автор: КАРС "Киевская служба спасения" Спасатели срезали ошейник с девушки

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В Киеве, на территории детской площадки, спасатели освободили голову мальчика, застрявшую между металлическими конструкциями спортивного тренажера.