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понедельник, 17 августа 2020 10:55

Мать надела на дочь ошейник и посадила на цепь

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Мать надела на дочь ошейник и посадила на цепь
В Винницкой области 30-летняя женщина надела на 14-летнюю дочь ошейник и посадила на цепь. Фото: facebook.com/vinn.police

В Чечельнике Винницкой области 30-летняя женщина надела на 14-летнюю дочь ошейник и посадила на цепь. Как объяснила, таким образом она пыталась "перевоспитать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству.

Полицию вызвала сама пострадавшая, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"14-летняя девочка рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие. Как выяснилось, 30-летняя женщина после конфликта с дочкой с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девочка провела 2 часа. После того как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью", - рассказал начальник Чечельницкой полиции Роман Басалыга.

Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье. Следователи открыли уголовное производство.

В Болградском районе Одесской области 50-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы. А потом приковал его цепью к радиатору. В полицию обратилась бабушка мальчика, которой на неадекватное поведение мужчины пожаловалась 15-летняя сестра обиженного ребенка.

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