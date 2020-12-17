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четверг, 17 декабря 2020 11:01

Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных

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По состоянию на 17 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1512 человек. Вчера болезнь диагностировали у 1858 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 96 672.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Заболели также 53 медики
Заболели также 53 медики

"В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 773 жителей Киева. Умер 31 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1662 киевлянина", - отметил глава столицы .

Подхватили недуг:
- 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 263, в Днепровском - 253, в Дарницком районе - 195 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 12 047 новых больных коронавирусом. Из них детей - 594, медработников - 535. По состоянию на утро 17 декабря имеем 931 751 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

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Дата
17
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