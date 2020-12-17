За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев

За последние сутки в Украине обнаружили 12 047 новых больных коронавирусом. Из них детей - 594, медработников - 535.
Всего, по состоянию на утро 17 декабря, имеем 931 751 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 15 996 летальных. 252 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 548 356 пациентов, из них за последние сутки - 12 939, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 96672 случая;
Винницкая область - 20 319 случаев;
Волынская область - 29 390 случаев;
Днепропетровская область - 50894 случая;
Донецкая область - 30 896 случаев;
Житомирская область - 35 157 случаев;
Закарпатская область - 26 685 случаев;
Запорожская область - 44 693 случая;
Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
Киевская область - 50 666 случаев;
Кировоградская область - 7515 случаев;
Луганская область - 8359 случаев;
Львовская область - 55 291 случай;
Николаевская область - 25 287 случаев;
Одесская область - 61 038 случаев;
Полтавская область - 30 783 случая;
Ровенская область - 37 417 случаев;
Сумская область - 36 599 случаев;
Тернопольская область - 31 874 случая;
Харьковская область - 63 732 случая;
Херсонская область - 14 858 случаев;
Хмельницкая область - 35632 случая;
Черкасская область - 33 254 случая;
Черновицкая область - 37 467 случаев;
Черниговская область - 25 917 случаев.
Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.
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