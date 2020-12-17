За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 931 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 12 047 новых больных коронавирусом. Из них детей - 594, медработников - 535.

Всего, по состоянию на утро 17 декабря, имеем 931 751 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 15 996 летальных. 252 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 548 356 пациентов, из них за последние сутки - 12 939, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина просит ВОЗ ускорить поставки вакцин

Ситуация в областях:

г. Киев - 96672 случая;

Винницкая область - 20 319 случаев;

Волынская область - 29 390 случаев;

Днепропетровская область - 50894 случая;

Донецкая область - 30 896 случаев;

Житомирская область - 35 157 случаев;

Закарпатская область - 26 685 случаев;

Запорожская область - 44 693 случая;

Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;

Киевская область - 50 666 случаев;

Кировоградская область - 7515 случаев;

Луганская область - 8359 случаев;

Львовская область - 55 291 случай;

Николаевская область - 25 287 случаев;

Одесская область - 61 038 случаев;

Полтавская область - 30 783 случая;

Ровенская область - 37 417 случаев;

Сумская область - 36 599 случаев;

Тернопольская область - 31 874 случая;

Харьковская область - 63 732 случая;

Херсонская область - 14 858 случаев;

Хмельницкая область - 35632 случая;

Черкасская область - 33 254 случая;

Черновицкая область - 37 467 случаев;

Черниговская область - 25 917 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.