Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных

Автор: Виталий Кличко Заболели также 78 медиков

По состоянию на 4 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1374. Вчера болезнь диагностировали у 1364 больных. В общем подтвержденных случаев - 76 750.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева. Умерли 26 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1395 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили болезнь:

- 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет;

- 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

- 33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломенском - 213 и в Голосеевском районе - 156 случаев.

В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 Covid-больной. Из них 19 детей.

"1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681. По состоянию на утро 4 декабря имеем 787 891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.