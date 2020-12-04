Шмыгаль спрогнозировал дату введения локдауна

Денис Шмыгаль предположил введение жесткого карантина в январе. Фото: 24 канал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение тотального локдауна с начала января.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслировалась на YouTube-канале парламента.

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Премьер отметил, что в декабре не планируют вводить жесткий карантин.

"Ведется коммуникация с председателями общин, ОГА. Мы четко понимаем потребности и предостережения регионов относительно тех или иных ограничений. Я уже сказал, в декабре мы не планируем, кроме существующих на сегодня ограничений, касающихся "оранжевой зоны", усиливать другие ограничительные меры".

На сегодня можно прогнозировать, что медсистема выдержит, считает он.

"Если говорить о введении более жестких мер, очевидно, что, если будет ухудшение ситуации, мы можем поднять этот вопрос в начале января".

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 4 декабря, имеем 787 891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин. Такое мнение озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.