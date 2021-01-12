Сообщили тревожную статистику Covid-19 в Киеве

По состоянию на 12 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 898 больных. Вчера болезнь диагностировали в 371 человека. В общем подтвержденных случаев заболевания - 118 486.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 22 медика

"В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 534 человека. Всего коронавирус преодолели 43 980 жителей столицы. Умерли 26 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2115 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

- 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 лет;

- 17 девочек от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 197, в Дарницком - 161 и в Святошинском районе - 112 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 5116 новых больных коронавирусом. Из них детей - 131, медработников - 309. По состоянию на утро 12 января имеем 1 124 430 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.