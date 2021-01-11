Сovid-рассадник: показали работу столичного метро во время локдауна

В 1-й рабочий день локдауна в столичном метро наблюдаются скопление людей.
Пассажиры не соблюдают социальной дистанции, а вагоны метро переполнены, пишет "Страна".
Так, у выхода на станции Вокзальная перед турникетами образовалась цепочка пассажиров. На самом эскалаторе занята каждая ступенька.
В вагонах свободных мест нет. Пассажиры стоят вплотную друг к другу.
На переходе между станциями Театральная и Золотые ворота заметили большое скопление людей. Причина - медленная работа эскалаторов.
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В Киеве во время усиленного карантина с 8 до 24 января внесли изменения в работу общественного транспорта. В частности на станциях метро возможно ограничение на вход во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.
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