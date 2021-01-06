Локдаун в Киеве: рассказали об изменениях в работе общественного транспорта

Киев может изменить движение транспорта в локдаун. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Киеве во время усиленного карантина с 8 до 24 января могут внести изменения в работу общественного транспорта. В частности интервалы движения и количество пассажиров в салонах подвижного состава.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - должен осуществлять перевозки пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения. Подчеркиваем, что во время действия дополнительных противоэпидемических ограничений интервал движения общественного транспорта может быть изменен", - говорится в сообщении.

На станциях метро возможно ограничение на вход во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

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Об изменениях пассажиров будут информировать с помощью звуковых объявлений в наземном транспорте и метро. Власти города призвали пользоваться транспортом только при необходимости.

На период действия усиленного карантина в Украине новогодние локации в Киеве прекращают работу.