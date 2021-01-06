В Киеве закрывают новогодние локации

На период действия усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января новогодние локации в Киеве прекращают свою работу.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и так дале", - говорится в сообщении.
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Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.
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