Сообщили, сколько жизней унес коронавирус в Киеве

По состоянию на 14 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 794 больных. Вчера болезнь диагностировали у 906 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 120 186.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 24 медики

"В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 699 человек. Всего коронавирус преодолели 45 527 жителей Киева. Умерли 13 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2141 киевлянин", - отметил глава столицы

Подхватили недуг:

- 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет,

- 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

- 10 девочек от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 136, в Днепровском - 126 и в Соломенском районе - 116 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 7925 новых больных коронавирусом. Это на 1516 больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей - 233, медработников - 345. По состоянию на утро 14 января имеем 1 138 764 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.