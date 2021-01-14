Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 7 925 новых больных коронавирусом. Из них детей - 233, медработников - 345.
Всего, по состоянию на утро 14 января, имеем 1 138 764 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 376 летальных. 162 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 837 063 пациента, из них за последние сутки - 10 192, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 794 случая;
Винницкая область - 214 случаев;
Волынская область - 221 случай;
Днепропетровская область - 317 случаев;
Донецкая область - 588 случаев;
Житомирская область - 373 случая;
Закарпатская область - 119 случаев;
Запорожская область - 554 случая;
Ивано-Франковская область - 141 случай;
Киевская область - 410 случаев;
Кировоградская область - 83 случая;
Луганская область - 214 случаев;
Львовская область - 482 случая;
Николаевская область - 460 случаев;
Одесская область - 357 случаев;
Полтавская область - 345 случаев;
Ровенская область - 280 случаев;
Сумская область - 265 случаев;
Тернопольская область - 209 случаев;
Харьковская область - 378 случаев;
Херсонская область - 117 случаев;
Хмельницкая область - 229 случаев;
Черкасская область - 307 случаев;
Черновицкая область - 196 случаев;
Черниговская область - 272 случая.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
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