Сообщили, сколько забрал жизней киевлян Covid-19

По состоянию на 8 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1475. Вчера болезнь диагностировали в 1526 человек. В общем подтвержденных случаев - 82 810.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 57 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева. Умерли 23 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1464 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

- 563 человека в возрасте от 18 до 93 лет;

- 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 248, в Днепровском - 203, в Дарницком районе - 198 случаев.

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За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 12 860 против 10 811. Среди выявленных новых больных 520 детей и 512 медработников. По состоянию на утро 8 декабря имеем 832 758 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.