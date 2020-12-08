В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 832 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 12 860 против 10 811. Среди выявленных новых больных 520 детей и 512 медработников.

Всего, по состоянию на утро 8 декабря, имеем 832 758 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 436 654 пациента.

13 928 человек умерли, с них 195 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 82810 случаев;

Винницкая область - 18 824 случая;

Волынская область - 26 475 случаев;

Днепропетровская область - 45752 случая;

Донецкая область - 26 235 случаев;

Житомирская область - 32 354 случая;

Закарпатская область - 24 886 случаев;

Запорожская область - 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 541 случай;

Киевская область - 44554 случая;

Кировоградская область - 6418 случаев;

Луганская область - 7141 случай;

Львовская область - 50 787 случаев;

Николаевская область - 21 798 случаев;

Одесская область - 52853 случаи;

Полтавская область - 26 571 случай;

Ровенская область - 34 088 случаев;

Сумская область - 33 904 случая;

Тернопольская область - 29 977 случаев;

Харьковская область - 59 739 случаев;

Херсонская область - 12 493 случая;

Хмельницкая область - 32 539 случаев;

Черкасская область - 27 913 случаев;

Черновицкая область - 35622 случая;

Черниговская область - 21 599 случаев.

равительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над рядом ограничений. Их полный перечень представят на заседании правительства 9 декабря.