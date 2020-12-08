В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 12 860 против 10 811. Среди выявленных новых больных 520 детей и 512 медработников.
Всего, по состоянию на утро 8 декабря, имеем 832 758 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 436 654 пациента.
13 928 человек умерли, с них 195 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 82810 случаев;
Винницкая область - 18 824 случая;
Волынская область - 26 475 случаев;
Днепропетровская область - 45752 случая;
Донецкая область - 26 235 случаев;
Житомирская область - 32 354 случая;
Закарпатская область - 24 886 случаев;
Запорожская область - 37 885 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 541 случай;
Киевская область - 44554 случая;
Кировоградская область - 6418 случаев;
Луганская область - 7141 случай;
Львовская область - 50 787 случаев;
Николаевская область - 21 798 случаев;
Одесская область - 52853 случаи;
Полтавская область - 26 571 случай;
Ровенская область - 34 088 случаев;
Сумская область - 33 904 случая;
Тернопольская область - 29 977 случаев;
Харьковская область - 59 739 случаев;
Херсонская область - 12 493 случая;
Хмельницкая область - 32 539 случаев;
Черкасская область - 27 913 случаев;
Черновицкая область - 35622 случая;
Черниговская область - 21 599 случаев.
равительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над рядом ограничений. Их полный перечень представят на заседании правительства 9 декабря.
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