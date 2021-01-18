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понедельник, 18 января 2021 12:00

Сообщили шокирующую статистику ДТП в Киеве

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В Киеве с 11 по 17 января произошло 712 ДТП. Неделей ранее, с 4 по 10 января, 331 авария.

Об этом в Facebook сообщил Центр организации дорожного движения.

Автор: Центр организации дорожного движения
  В Киеве более в 2 раза возросло количество ДТП
В Киеве более в 2 раза возросло количество ДТП

"22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмированные 23 участника дорожного движения К счастью, обошлось без погибших", - говорится в сообщении.

В течение прошлой недели произошло 8 наездов на пешеходов, из них 5 - на пешеходных переходах.

На позапрошлой неделе зафиксировали 18 ДТП с пострадавшими. В результате 20 травмированных и 1 летальный случай.

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На Харьковщине в ДТП погибла 34-летняя беременная женщина. Авария произошла 17 января около 17:00 в поселке Коломак.

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18
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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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