Сообщили шокирующую статистику ДТП в Киеве

В Киеве с 11 по 17 января произошло 712 ДТП. Неделей ранее, с 4 по 10 января, 331 авария.
Об этом в Facebook сообщил Центр организации дорожного движения.
"22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмированные 23 участника дорожного движения К счастью, обошлось без погибших", - говорится в сообщении.
В течение прошлой недели произошло 8 наездов на пешеходов, из них 5 - на пешеходных переходах.
На позапрошлой неделе зафиксировали 18 ДТП с пострадавшими. В результате 20 травмированных и 1 летальный случай.
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На Харьковщине в ДТП погибла 34-летняя беременная женщина. Авария произошла 17 января около 17:00 в поселке Коломак.
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