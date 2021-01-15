На Южном мосту Киева фура устроила дрифт

Камера зафиксировала дрифт фуры на киевском мосту. Фото: скриншот с видео

В пятницу утром, 15 января, на Южном мосту Киева занесло грузовик. По словам водителя, он не справился с управлением из-за сложных дорожных условий.

Убрать грузовик из дороги удалось через 40 мин., сообщила патрульная полиция города.

"Во время заноса грузовик MAN "сложился", а результатом этого стало блокировка руля и пробитый топливный бак. А еще - неудобства для других участников движения в виде 2 заблокированных полос", - говорится в сообщении.

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В Софиевской Борщаговке под Киевом водитель Ford на скорости вылетел на встречку, пролетел 2 полосы и на тротуаре сбил 35-летнюю женщину. Остановиться смог, когда врезался в знак "Пешеходный переход".