Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину

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В Софиевской Борщаговке под Киевом водитель Ford на скорости вылетел на встречку, пролетел две полосы и на тротуаре сбил 35-летнюю женщину. Остановиться смог, когда врезался в знак "Пешеходный переход". С места аварии не убегал, дождался полиции и "скорой".

Выяснилось, за руль сел пьяный. Драгер показал 0.8 промилле алкоголя. Это в 4 раза больше нормы. Объяснил: праздновал день рождения сына.

"Грамм 300 это для меня, знаете, мелочи жизни", - рассказал водитель, передает ТСН.

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Мужчина свою вину признает, но во время разговора путался в словах.

До глубокой ночи правоохранители обследовали место аварии. Водителя доставили в больницу на заверение алкогольного опьянения. Все обстоятельства устанавливают следователи.

За сутки поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины. Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской обл. и в Киеве.