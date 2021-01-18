В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно

На Харьковщине в ДТП погибла 34-летняя беременная женщина.

Авария произошла 17 января около 17:00 в пгт. Коломак. Водитель был пьян, сообщили в отделе коммуникации Харьковской области.

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Фото: hk.npu.gov.ua

"34-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время управления автомобилем" ВАЗ 2107 "допустил выезд за пределы проезжей части и въехал в железобетонный столб. В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы и была доставлена в Валковскую районную больницу, где впоследствии скончалась. В салоне автомобиля находились еще два пассажира - 23-летний мужчина и 28-летняя женщина, жители пгт Коломак. Они не пострадали ", - говорится в сообщении.

По факту смертельной аварии в полиции открыли уголовное производство. Горе-водителя задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области 34-летняя водитель Daewoo Lanos влетела под фуру Daf FT XF с полуприцепом. Сама умерла в больнице. Ее 61-летнюю пассажирку выбросило из авто на дорогу под колеса другого грузовика. Еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации - в больнице.