 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 540
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 360
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 594
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 621
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 738
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1161
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1593
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1611
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 396
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
3
6
8
7
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
Люди умоляли о помощи и прыгали из окон: новые подробности и видео пожара в одесской гостинице
Люди умоляли о помощи и прыгали из окон: новые подробности и видео пожара в одесской гостинице
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
Полицейский застрелил черного лесоруба
Полицейский застрелил черного лесоруба
Видео
Все видео
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы
Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы
В столице троллейбус сбил женщину
В столице троллейбус сбил женщину
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3330
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 549
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1953
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6282
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 279
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 10:40

В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
3

  Комментировать

На Харьковщине в ДТП погибла 34-летняя беременная женщина.

Авария произошла 17 января около 17:00 в пгт. Коломак. Водитель был пьян, сообщили в отделе коммуникации Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата

Авария произошла 17 января около 17:00 в пгт. Коломак
Фото: hk.npu.gov.ua
Погибла беременная женщина
Водитель был пьян

"34-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время управления автомобилем" ВАЗ 2107 "допустил выезд за пределы проезжей части и въехал в железобетонный столб. В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы и была доставлена в Валковскую районную больницу, где впоследствии скончалась. В салоне автомобиля находились еще два пассажира - 23-летний мужчина и 28-летняя женщина, жители пгт Коломак. Они не пострадали ", - говорится в сообщении.

По факту смертельной аварии в полиции открыли уголовное производство. Горе-водителя задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области 34-летняя водитель Daewoo Lanos влетела под фуру Daf FT XF с полуприцепом. Сама умерла в больнице. Ее 61-летнюю пассажирку выбросило из авто на дорогу под колеса другого грузовика. Еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации - в больнице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 23643
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 16074
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 12600
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 11367
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 10413
Происшествия
Неизвестный изнасиловал 22-летнюю женщину: полиция просит опознать злоумышленника
Неизвестный изнасиловал 22-летнюю женщину: полиция просит опознать злоумышленника
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
 Просмотров: 36
В Киеве ребенок провалился под лед
В Киеве ребенок провалился под лед Просмотров: 162
10-летний мальчик погиб во время катания на квадроцикле
10-летний мальчик погиб во время катания на квадроцикле Просмотров: 378
Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы
Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Голосов: 930
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть