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четверг, 14 января 2021 18:25

Женщины на Daewoo влетели под фуру. Уцелела только беременная россиянка
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На Харьковщине легковушка Daewoo Lanos влетел под фуру. Водитель и одна из пассажирок погибли. Еще одна - в больнице
Фото: hk.npu.gov.ua
На Харьковщине легковушка Daewoo Lanos влетел под фуру. Водитель и одна из пассажирок погибли. Еще одна - в больнице
На Харьковщине легковушка Daewoo Lanos влетел под фуру. Водитель и одна из пассажирок погибли. Еще одна - в больнице

В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области 34-летняя водитель Daewoo Lanos влетела под фуру Daf FT XF с полуприцепом. Сама умерла в больнице. Ее 61-летнюю пассажирку выбросило из авто на дорогу под колеса другого грузовика. Еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации - в больнице.

Авария произошла 14 января около 11:55, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась грузовиком. От удара 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона на проезжую часть, где, вероятно, попала под колеса другого тягача Daf FT XF с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя, который ехал вслед за 1-м грузовиком. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Водитель скончалась в больнице. Также травмы получила беременная женщина. Ее доставили в больницу", - рассказали в полиции.

Дорога имеет наслоения мокрого снега. С места происшествия изъяты видео с видеорегистратора. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

Сегодня, 14 января, около 14:00 на выезде из города Берислав Херсонской области Nissan Maxima врезался в дерево. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам. В результате двое пассажиров погибли, водитель - в больнице.

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