Снежный коллапс: фурам ограничили въезд в Киев

Киев ограничил въезд грузовиков. Фото: pixabay.com

22 декабря в Киеве временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

Ограничение будет действовать до 10:00, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно протоколу заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 ввели ограничение на въезд грузовых транспортных средств в столице", - говорится в сообщении.

В Киеве для уборки снега привлекли более 4,5 тыс. человек и 222 машины.

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22 декабря в Украине продолжится морозная погода. Особенно холодно будет на востоке и северо-востоке страны. В то же время в Киеве и области будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. В столице днем -6. ..8°С, на Киевщине -4...9°С.