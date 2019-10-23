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среда, 23 октября 2019 11:29

Смертельный взрыв в Киеве: правоохранители сообщили подробности

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Смертельный взрыв в Киеве: правоохранители сообщили подробности
Взрыв прогремел на Пушкинской в Киеве. Фото: facebook.com/Drovosex

Основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого погибли два человека, является неосторожное обращение с гранатой. Однако правоохранители не исключают умышленное убийство.

Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

"Погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса. Затем раздался взрыв. Есть свидетели и записи с видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов", - рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Правоохранители уже провели обыски. В офисе, вблизи которого произошел взрыв, нашли остатки спиртных напитков. А в доме одного из погибших - запал от боевой гранаты.

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Около полуночи 23 октября в центре Киева вечером прогремел взрыв. Взорвалась граната. Двое мужчин погибли. Один из них - участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей". Второй - охранник здания, возле которого произошел взрыв. Также от взрыва пострадала девушка.

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23
октября

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