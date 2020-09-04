Сквер в центре Киева назвали в честь дочери Ярослава Мудрого

Сквер на Львовской площади в столице отныне будет носить имя известной украинки - Анны Киевской. Она была дочерью князя киевского Ярослава Мудрого и королевой Франции.

За соответствующее решение проголосовали 69 депутатов Киевсовета, сообщила пресс-служба мэрии.





Автор: bigkyiv.com.ua 69 депутатов Киевсовета поддержали наименование сквера

"В 2016 году осуществлена ​​реконструкция сквера и установлен первый памятник Анне Киевской средствами меценатов. За 4 года в рамках проекта "Путь Королевы" памятники установлены в Кракове, Тулузе, Джакарте, Арлоне и Версале. 12 сентября в рамках фестиваля Anne de Kyiv Fest в Луцке будет установлена ​​скульптура известной дочери Ярослава Мудрого, представленная общиной столицы", - отметила Виктория Муха, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Идея наименование сквера столицы в честь королевы Франции проходила общественное обсуждение с 23 октября по 23 декабря 2019 года. 98% участников голосования поддержали соответствующую инициативу.

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В столице появится уличный объект, который умеблируют переработанным "пластиком". Объект создадут удобным в использовании, он будет обеспечивать дополнительным освещением.