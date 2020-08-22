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суббота, 22 августа 2020 19:15

Уличная мебель из пластика: в столице появится особенный объект

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В столице появится уличный объект, который умеблируют переработанным "пластиком". Объект создадут удобным в использовании, он будет обеспечивать дополнительным освещением. Инициаторы пройдут путь от сбора и сортировки мусора к его переработки. От проектирования современного уличного объекта к его установке.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Агенты перемен".

Автор: pixabay.com
  Как реализовывать подобный проект, расскажут на бесплатном учебном курсе
Как реализовывать подобный проект, расскажут на бесплатном учебном курсе

"В публичных пространствах Киева часто отсутствуют удобная уличная мебель. В озеленении нередко используют однолетние растения, которые исчезают зимой. А после вечерних променадов скверы и парки иногда превращаются в свалки. Мы хотим это исправить и наладить процесс, который постепенно изменит ситуацию к лучшему: в пабликах появиться современная уличная мебель, в озеленении будут использовать многолетние растения, а мусор будут собирать и перерабатывать ", - говорится в сообщении.

А чтобы все могли повторить подобный процесс, будет создан учебный курс. На нем подробно расскажут обо всех этапах проекта, о предостережениях и важных нюансах, на которые стоит обратить внимание.

Курс будет бесплатным для всех желающих.

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Над проезжей частью Крещатика разместили стилизованные трезубцы и флаги, а на опорах фонарей - цвет каштанов. Праздничную иллюминацию установили ко Дню Независимости

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