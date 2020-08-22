Уличная мебель из пластика: в столице появится особенный объект

В столице появится уличный объект, который умеблируют переработанным "пластиком". Объект создадут удобным в использовании, он будет обеспечивать дополнительным освещением. Инициаторы пройдут путь от сбора и сортировки мусора к его переработки. От проектирования современного уличного объекта к его установке.
Об этом сообщили на странице в Facebook "Агенты перемен".
"В публичных пространствах Киева часто отсутствуют удобная уличная мебель. В озеленении нередко используют однолетние растения, которые исчезают зимой. А после вечерних променадов скверы и парки иногда превращаются в свалки. Мы хотим это исправить и наладить процесс, который постепенно изменит ситуацию к лучшему: в пабликах появиться современная уличная мебель, в озеленении будут использовать многолетние растения, а мусор будут собирать и перерабатывать ", - говорится в сообщении.
А чтобы все могли повторить подобный процесс, будет создан учебный курс. На нем подробно расскажут обо всех этапах проекта, о предостережениях и важных нюансах, на которые стоит обратить внимание.
Курс будет бесплатным для всех желающих.
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