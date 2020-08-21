В Киеве "расцвели" особенные каштаны

Над проезжей частью Крещатика разместили стилизованные трезубцы и флаги, а на опорах фонарей - цвет каштанов.

Праздничную иллюминацию установили ко Дню Независимости, сообщил "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

Как будет выглядеть главная улица столицы вечером, горожане могли видеть 18 августа. Именно тогда освещения тестировали. Это традиционная подсветка к празднику Независимости в Киеве, которая засияет на Крещатике и Европейской площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сакуры, яблони и липы - в Киеве высадят 100 тыс. деревьев

В преддверии Дня Государственного флага в Киеве идет подготовка к обустройству конструкции для самого большего флага Украины.