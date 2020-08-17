Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом

В преддверии Дня Государственного Флага в Киеве идет подготовка по обустройству конструкции для наибольшего флага Украины.

Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

"На стройплощадку прибыли основа и конструкция для будущего флагштока, на котором будет развеваться самый большой флаг Украины. Специалисты работают нон-стоп. И уже накануне Дня Государственного флага мы откроем главный флаг страны", - отметил глава столицы.





Автор: Виталий Кличко Работы по обустройству конструкции для флага продолжаются

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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". согласно указу, 23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.