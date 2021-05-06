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четверг, 06 мая 2021 10:02

Скоростной трамвай продлят до станции метро Дворец спорта

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В Киеве продолжат Борщаговскую линию скоростного трамвая до станции метро Дворец спорта. Проект реализуют в сотрудничестве со Всемирным банком.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Автор: kyivcity.gov.ua
  Визуализация проекта
Визуализация проекта

"Объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро Дворец спорта с заездом на Вокзальную площадь. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая", - отметил Густелев.

Разработка проекта осуществляется за счет местного бюджета. А непосредственное строительство трамвайной линии будет финансироваться Всемирным банком.

Автор: kyivcity.gov.ua
  До карантина Борщаговский скоростной трамвай перевозил около 165 тыс. Пассажиров в сутки
До карантина Борщаговский скоростной трамвай перевозил около 165 тыс. Пассажиров в сутки

"Трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также обустроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло. В трамваях установлено специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдения, безналичная оплата проезда", - добавил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевом начнет курсировать трамвай с "изюминкой"

В Киеве движение скоростного трамвая на Борщаговской линии от ул. Старовокзальной до Кольцевой дороги остановят почти на все лето. Причина - ремонт Индустриального путепровода и ул. Борщаговской.

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Дата
06
мая

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