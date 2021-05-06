Скоростной трамвай продлят до станции метро Дворец спорта

В Киеве продолжат Борщаговскую линию скоростного трамвая до станции метро Дворец спорта. Проект реализуют в сотрудничестве со Всемирным банком.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.
"Объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро Дворец спорта с заездом на Вокзальную площадь. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая", - отметил Густелев.
Разработка проекта осуществляется за счет местного бюджета. А непосредственное строительство трамвайной линии будет финансироваться Всемирным банком.
"Трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также обустроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло. В трамваях установлено специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдения, безналичная оплата проезда", - добавил чиновник.
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В Киеве движение скоростного трамвая на Борщаговской линии от ул. Старовокзальной до Кольцевой дороги остановят почти на все лето. Причина - ремонт Индустриального путепровода и ул. Борщаговской.
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