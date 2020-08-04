Сколько случаев коронавируса обнаружили в столице за прошедшие сутки

Всего на сегодня в Киеве есть 8662 подтвержденных случая коронавируса. Фото: pixabay

За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 108 человек.

Всего в столице умерли 138 человек, за вчерашние сутки - 3 смерти, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего на сегодня в Киеве есть 8662 подтвержденных случая коронавируса.

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Среди больных 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 46 человек в возрасте 19 до 80 лет, 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медработников.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

За последние сутки а Украине обнаружили 1061 новый случай коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 4 августа имеем 74 219 подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1764 - летальные. 26 пациентов умерли за последние сутки. 40 613 человек преодолели болезнь, из них 737 - за последние сутки.