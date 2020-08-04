Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг

За последние сутки а Украине обнаружили 1061 новый случай коронавирусной болезни.
Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 4 августа имеем 74 219 подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1764 - летальные. 26 пациентов умерли за последние сутки.
40 613 человек преодолели болезнь, из них 737 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина, где за сутки заболевание подтвердили у 146 человек, 6 пациентов умерли от осложнений. Всего во Львовской области более 10 тыс. случаев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцам выезжать из красной зоны карантина
Ситуация по областях:
Винницкая область - 2848 случаев;
Волынская область - 4008 случаев;
Днепропетровская область - 1459 случаев;
Донецкая область - 903 случая;
Житомирская область - 1967 случаев;
Закарпатская область - 5384 случая;
Запорожская область - 851 случай;
Ивано-Франковская область - 5041 случай;
Кировоградская область - 711 случаев;
м. Киев - 8662 случая;
Киевская область - 3877 случаев;
Львовская область - 10 067 случаев;
Луганская область - 130 случаев;
Николаевская область - 648 случаев;
Одесская область - 3545 случаев;
Полтавская область - 466 случаев;
Ровенская область - 6355 случаев;
Сумская область - 560 случаев;
Тернопольская область - 3121 случай;
Харьковская область - 4093 случая;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1200 случаев;
Черновицкая область - 6229 случаев;
Черкасская область - 955 случаев;
Черниговская область - 909 случаев.
В Украине 3 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Города и районы разделены на 4 зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Комментарии