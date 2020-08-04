Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг

В Украине зафиксировали 74,2 тыс. подтвержденных случаев Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки а Украине обнаружили 1061 новый случай коронавирусной болезни.

Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 4 августа имеем 74 219 подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1764 - летальные. 26 пациентов умерли за последние сутки.

40 613 человек преодолели болезнь, из них 737 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина, где за сутки заболевание подтвердили у 146 человек, 6 пациентов умерли от осложнений. Всего во Львовской области более 10 тыс. случаев.

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Ситуация по областях:

Винницкая область - 2848 случаев;

Волынская область - 4008 случаев;

Днепропетровская область - 1459 случаев;

Донецкая область - 903 случая;

Житомирская область - 1967 случаев;

Закарпатская область - 5384 случая;

Запорожская область - 851 случай;

Ивано-Франковская область - 5041 случай;

Кировоградская область - 711 случаев;

м. Киев - 8662 случая;

Киевская область - 3877 случаев;

Львовская область - 10 067 случаев;

Луганская область - 130 случаев;

Николаевская область - 648 случаев;

Одесская область - 3545 случаев;

Полтавская область - 466 случаев;

Ровенская область - 6355 случаев;

Сумская область - 560 случаев;

Тернопольская область - 3121 случай;

Харьковская область - 4093 случая;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1200 случаев;

Черновицкая область - 6229 случаев;

Черкасская область - 955 случаев;

Черниговская область - 909 случаев.

В Украине 3 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Города и районы разделены на 4 зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации.