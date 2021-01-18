Сколько елок правильно утилизировали в Киеве

По состоянию на 18 января киевляне сдали около 1 тыс. хвойных деревьев на переработку.

Об этом рассказали в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

Жители ул. Героев Днепра оставляют деревья возле урн, чтобы коммунальщики забрали их и правильно утилизировали.

Собранные елки переработают на треску через специальный механизм. Треску используют для мульчирования - защиты почвы от пересыхания и перегрева вечнозеленых растений.

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С 1 января 2021 года до 1 февраля года в Киеве функционируют 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Пункты приема работают бесплатно с понедельника по пятницу, с 7:00 до 22:00.