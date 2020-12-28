Новогодние елки будут принимают на переработку – адреса, телефоны

С 1 января 2021 года заработают 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе Киева.

Пункты приема будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 7:00 до 22:00, сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Фото: КГГА

На территории производственных баз специализированных коммунальных предприятий подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

"Великолепная экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные дерева переработают на треску на специальном механизме и весной будут используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений", - отметил исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко .

Во время пребывания в пункте приема елок необходимо соблюдать карантинные мер безопасности.

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В прошлом году на переработку приняли более 14 тыс. елок в Киеве. До 31 декабря в столице будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.