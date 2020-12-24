Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве

В парке "Интернациональный" Святошинского района столицы вандалы поиздевались над новогодними елками. Злоумышленники повредили ограду, оборвали провода гирлянд, обломали ветки и разбили игрушки.

Об этом сообщила пресс-служба КП СЗН Святошинского района в Facebook.

Фото: КП СЗН Святошинского района Киева

"Украшая парки накануне Нового года, мы надеемся, что они будут создавать праздничное настроение и положительные эмоции. Но сегодня утром работники были неприятно поражены видом новогодней елки", - говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что ранее в парке "Совки" кто-то оборвал гирлянду на инсталляции новогоднего дерева на центральной площади.

"Конечно, мы все починим, и елки и дальше будут сиять праздничными огнями. Мы очень надеемся, что подобное не повторится", - отметили коммунальщики.

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На пешем новогоднем маршруте Киева, кроме главной елки, можно увидеть еще 2. Центральную елку Подола расположили традиционно на Контрактовой площади. В этом году впервые установили и главную елку города - возле Арки дружбы народов. Общая протяженность пешего новогоднего маршрута в обе стороны 8 км. Состоит он из семи лекций.